مدافع العراق: الفوز على قطر مفتاح التأهل

2019/11/27 | 15:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أحمد إبراهيم

طالب أحمد إبراهيم، مدافع المنتخب العراقي، زملاءه بالتركيز على المباراتين المقبلتين في بطولة الخليج، مؤكدًا أنَّ الفوز على منتخب قطر في الافتتاح لا يعني التتويج باللقب.

وقال إبراهيم في تصريحات ل: “تجاوزنا ضربة البداية بنجاح لكن المقبل أهم.



علينا التركيز في اللقائين المقبلتين لضمان التأهل إلى نصف النهائي، لاسيما بعد نقاط المباراة الأولى والتي تعد مفتاح التأهل”.

وأضاف “المبالغة في الفرح غير مقبول.



يجب التركيز على التدريبات والتحضير للمواجهة المقبلة أمام منتخب الإمارات”.

ولفت إلى أنَّ “الفوز سيضعنا في نصف نهائي البطولة، وسيقربنا من تحقيق طموح جماهيرنا التي تنتظر استعادة المجد الخليجي بعد غياب اكثر من 3 عقود”.

وأشار إلى أن “المدرب كاتانيتش يسعى لتجهيز الفريق لجميع المباريات بالشكل الأمثل، وعلينا أن نكون بتركيز عالي؛ لأننا مطالبين بإسعاد جماهيرنا التي تؤازرنا باستمرار وتستحق أن نهديها كأس البطولة”.

يُذكر أن العراق افتتح البطولة بفوز ثمين على البلد المضيف منتخب قطر (2-1).

المصـدر: كـووورة

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