2019/11/27 | 15:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تمكنت السلطات الإسبانية من إحباط عملية تهريب مخدّرات ضخمة، اعتمدت أسلوباً فريداً من نوعه، في دلالة على التطوّر الهائل للعصابات الكبيرة في تطوير أساليب عملها.وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فقد ضبطت السلطات المختصّة غواصة محملة بـ 3 أطنان من الكوكايين بقيمة تصل إلى 121 مليون دولار بعد اعتراض الغواصة التي يبلغ […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص إحباط عملية تهريب مخدّرات بـ121 مليون دولار! (صور) المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إحباط عملية تهريب مخدّرات بـ121 مليون دولار! (صور)) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري الوطني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إحباط عملية تهريب مخدّرات بـ121 مليون دولار! (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري الوطني).