بالوثائق.. اسماء الاوائل الذين تم تعيينهم في ملاك تربية وصحة ديالى

2019/11/27 | 15:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اظهرت وثائق، اليوم الاربعاء، اسماء الاوائل الذين تم تعيينهم على دائرة صحة ديالى ومديرية تربية ديالى.

ذكر ديوان محافظة ديالى في بيان تلقته "الغد برس"، اسماء الطلبة الثاني والثالث على الكليات العراقية والمعاهد والتي وردت اسمائهم بناءاً على كتب صادرة من الامانة العامة لمجلس الوزراء / دائرة شؤون مجلس الوزراء واللجان والذين تم تعينهم على دائرة صحة ديالى ومديرية تربية ديالى.

وبينت المحافظة، ان "درجات تعيين تربية ديالى سيتم اعلانها الاسبوع القادم والبالغة ٧٠٦ درجة بعد استقطاع منها الاوائل والمعادين وان درجات ديوان المحافظة والصحة هي قيد التدقيق وسيتم اعلانها لاحقاً

واشارت، على الاسماء ادناه مراجعة الدوائر المعنية الاسبوع المقبل.

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