عبد المهدي يشرح لاردوغان اسلوب التعامل مع التظاهرات السلمية

2019/11/27 | 15:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، العلاقات الثنائية مع تركيا عبر اتصال مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، كما شرح للأخير اسلوب التعامل مع التظاهرات السلمية.

وقال المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه إن "عبد المهدي تلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي مجال مكافحة الارهاب، واعرب الرئيس التركي عن دعمه لوحدة العراق واستقراره ولتطوير العلاقات في المجالات كافة، ولجهود الحكومة في الاستجابة لمطالب المتظاهرين".

واضاف ان "رئيس مجلس الوزراء شرح الاوضاع الجارية، خصوصا التظاهرات السلمية واسلوب التعامل معها والتمييز بينها وبين مجاميع من المخربين الذين يستخدمون العنف ومهاجمة القوات الامنية وتهديد وترهيب المواطنين والمدارس والدوائر وتعطيل المصالح وحرق البنايات".

وبين ان "اردوغان اشاد بالحكمة والصبر في اسلوب الحكومة في التعامل مع هذه الاحداث واهمية فرض النظام والقانون والاستماع لمطالب الشعب العراقي".

ولفت الى ان "رئيس مجلس الوزراء اكد اعتزازه بالعلاقات مع تركيا وبالرغبة المشتركة لتطويرها واهمية التعاون المشترك لتحقيق الاستقرار ومواجهة الارهاب، مؤكدا سعي الحكومة الجاد لتحقيق الاصلاحات التي يتطلع اليها الشعب العراقي".

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