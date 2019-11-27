بالفيديو .. لقطات فريدة ومخيفة لـ آلاف الحيوانات تقطع الطريق في سيبيريا

2019/11/27 | 15:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فوجئ صحفي يقود سيارته بقطيع ضخم يضم الآلاف من أيائل الرنة، يغلق طريقا مغطى بالجليد في إقليم سيبيريا شمالي روسيا.وظل الرجل متوقفا بسيارته على جانب الطريق حتى لا تلفت حركته الحيوانات القوية ذات القرون الضخمة، إلا أنه لم يفوّت اللحظة لالتقاط مقطع فيديو فريد لهذا العدد الهائل من الأيائل.

وكشفت مصادر روسية أن الفيديو التقط على طريق يزيد طوله على 350 كيلومترا، ويربط مدينتي ساليخارد وناديم المعزولتين شمالي روسيا، على بُعد نحو 3600 كيلومتر من العاصمة موسكو.

وقال الصحفي ملتقط الفيديو إن مرور القطيع الضخم من جانبه، استغرق نحو 15 دقيقة، وفي النهاية ظهر بعض سكان المنطقة كما لو كانوا يقودون الحيوانات.

ويعد رعي أيائل الرنة عادة شائعة في مناطق متفرقة من شمالي روسيا، حيث تحتاج الحيوانات إلى التنقل بحثا عن الطعام لا سيما في الشتاء، حيث يصبح وجود الحشائش التي تتغذى عليها نادرا.ووفقا لوسائل إعلام محلية، يعيش نحو مليوني ونصف المليون من حيوانات الرنة شمالي روسيا، مع حوالي 100 ألف راع من السكان المحليين.

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