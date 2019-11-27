نائب عن ديالى يؤكد وجود هدر بالمال العام لأحد مشاريع المحافظة

2019/11/27 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكد النائب عن محافظة ديالى رياض التميمي وجود هدر بالمال العام للمشاريع في المحافظة.

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