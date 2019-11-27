رسمياً.. كلينسمان مدرباً لهيرتا برلين

2019/11/27 | 15:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قرَّر هيرتا برلين، المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم، اليوم الأربعاء، تعيين يورغن كلينسمان الفائز بكأس العالم سابقًا مدربًا للفريق لنهاية الموسم خلفًا لآنتي كوفيتش الذي أقيل من منصبه.

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