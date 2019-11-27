رئيس مجلس الوزراء يتلقى اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي

2019/11/27 | 15:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بحث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، مع الرئيس التركي رجب طيب اردوغان في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين والتعاون في مجال مكافحة الارهاب.

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