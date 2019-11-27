عودة إلى ماكس فيبر

2019/11/27 | 15:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفيق السيف يرجعُ الفضلُ إلى كتاب «الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية» في لفت أنظار الباحثين إلى أهمية الجانب الوصفي – التفسيري في علم الاجتماع.وأظنُّه أيضاً السبب الرئيس في الشهرة العظيمة التي حظي بها مؤلفه ماكس فيبر كصاحب نظريات أصيلة في الحراك الاجتماعي الواسع النطاق.ويقول فيبر إنه كان يحاول التعرف على الأسباب التي جعلت […]

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