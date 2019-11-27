صالح يستقبل وفد لجنة الصحة والبيئة النيابية

2019/11/27 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

استقبل رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الاربعاء، في قصر السلام ببغداد، وفداً يمثل لجنة الصحة والبيئة النيابية.

وجرى، خلال اللقاء، بحث تشريع قانون

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