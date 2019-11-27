2019/11/27 | 15:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالصور.. تظاهرة صامتة في نفق التحرير يقوم بها ابناء المكون المسيحي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 15:51.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور.. تظاهرة صامتة في نفق التحرير يقوم بها ابناء المكون المسيحي) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصور.. تظاهرة صامتة في نفق التحرير يقوم بها ابناء المكون المسيحي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).