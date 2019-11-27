Huawei نجحت في بيع أكثر من 7 ملايين وحدة من هواتف Huawei Mate 30 في غضون شهرين

2019/11/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت شركة Huawei يوم أمس بعقد حدث ضخم قامت فيه بإزاحة الستار رسميًا عن الجهاز اللوحي Huawei MatePad Pro الراقي، فضلا عن العديد من المنتجات الأخرى.



وخلال هذا الحدث، كشف لنا الرئيس التنفيذي لقسم الأجهزة الإستهلاكية في الشركة، السيد Richard Yu أن الشركة تمكنت من بيع أكثر من 7 ملايين وحدة من سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series، وهذا ما يمثل زيادة بنسبة 75 في المئة مقارنة مع سلسلة هواتف Huawei Mate 20 Series.

لا تزال شركة Huawei تقدم سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series في الأساس في الصين، على الرغم من أنه يمكن العثور عليها في أسواق أخرى في آسيا والمحيط الهادئ.



ومع ذلك، فإن الإنجاز البالغ 7 ملايين وحدة في أول شهرين يبدو مثيرًا للإعجاب من دون أدنى شك، وخصوصًا إذا نظرنا إلى الموقف الذي وجدت فيه الشركة نفسها.

تجدر الإشارة إلى أن هذا الرقم يشمل كل من Huawei Mate 30 و Huawei Mate 30 Pro و Huawei Mate 30 5G و Huawei Mate 30 Pro 5G و Huawei Mate 30 RS Porsche Design.

هناك سببان رئيسيان لنجاح سلسلة هواتف Huawei Mate 30 Series.



السبب الأول هو أن هذه الهواتف تبدو رائعة في جميع الجوانب، والسبب الثاني هو أن المستهلكين الصينيين ينتقلون بأعداد كبيرة إلى أجهزة Huawei لدعمها في أزمتها مع الحكومة الأمريكية والحظر الذي فرضته عليها هذه الأخيرة.

في الوقت الحالي، لا أحد يعرف ما إذا كان سيتم السماح لشركة Huawei بالتعامل مع شركة جوجل، لذلك فقط الوقت سوف يحدد ما إذا كانت تشكيلة Huawei Mate 30 Series ستنجح في أسواق أخرى مثل أوروبا والهند.

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