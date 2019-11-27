نائب عن ديالى يكشف وجود هدر بالمال العام للمشاريع بالمحافظة

2019/11/27 | 15:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف النائب عن محافظة ديالى، رياض التميمي، الأربعاء، عن وجود هدر بالمال العام للمشاريع في المحافظة، فيما دعا نواب ديال إلى الاجتماع لوقف الخروقات والهدر.

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