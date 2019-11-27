2019/11/27 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمد أبوالفضل منذ تلويح أحد المسؤولين الكبار في وزارة الخارجية الأميركية بفرض عقوبات على مصر، حال إتمام صفقة الطائرات الروسية سوخوي 35، لم تتوقف بورصة التوقعات حول شكل العقوبات المحتملة.وازداد الأمر غموضا مع عدم تعليق القاهرة رسميا على الموقف.ولا أحد يعلم هل هذا بمثابة كلام ساكت، بما يعني رفض اللهجة الأميركية، أم أنها […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوابح العقوبات الأميركية على مصر) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوابح العقوبات الأميركية على مصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).