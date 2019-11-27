2019/11/27 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عدلي صادق بعد محاولة الانقلاب التركية في يوليو 2016 لم يكتف الرئيس رجب طيب أردوغان بالانقضاض على كل من لا يضمن ولاءهم، سواء كانوا ضالعين أو غير ضالعين في المحاولة، وإنما اختار التصعيد ضد دول وأشخاص يعارضون جماعة “الإخوان” ولا يتقبلونها.وفي هذا السياق اخترع لنفسه أعداءً كان من بينهم النائب الفلسطيني محمد دحلان، الذي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إعلان تركي أردوغاني مثير للأسئلة) نشر أولاً على موقع (الزوراء) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إعلان تركي أردوغاني مثير للأسئلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزوراء).