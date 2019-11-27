تحديد مدة غياب سيبايوس عن آرسنال

2019/11/27 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سيغيب الإسباني داني سيبايوس عن المباريات المقبلة لآرسنال، بسبب إصابة في أوتار الركبة، ما سيحول دون مشاركته في المران، حتى منتصف كانون أول المقبل.

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