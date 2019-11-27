صفاء هادي: لاعبو الشرطة دعموا العناصر الشابة أمام قطر

2019/11/27 | 16:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} ثمن لاعب منتخبنا الوطني ونادي الشرطة صفاء هادي الجهود التي بذلها لاعبو أسود الرافدين ضد قطر أمس في افتتاح كأس الخليج الـ 24.

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