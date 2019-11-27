الحديثي لـواع: رئيس الوزراء قرر شمول حقائب جديدة بالتعديل الوزاري والاختيار سيتم بعيداً عن التدخلات

2019/11/27 | 16:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد المتحدث الرسمي باسم مكتب رئيس الوزراء سعد الحديثي، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي على وشك أن يستكمل عملية الترشيح للتعديل الوزاري، مبيناً أن التعديل قد يشمل نصف الحقائب الوزارية.

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