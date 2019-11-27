إصلاح الرواتب والتقاعدات في الإقليم

2019/11/27 | 16:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمين يونس حين يتقدم شخصٌ ما إلى وظيفةٍ حكومية، عندنا، يمُرُ بسلسلةٍ طويلة من الإجراءات الروتينية ويُقدِم مُستندات وأوراق ثبوتية أصلية ، ثم يستنسخها جميعاً بعدة نُسَخ ملّوَنة ، مع صورٍ شخصية حديثة ، يُرفقها بشهادات حُسن سلوك وعدم محكومية ، ثم تعهدات متوافقة مع سياسات الدائرة المعنية وتأييد من مُختار المحّلة .هذه الدّوامة […]

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