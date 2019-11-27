الإعدام لـ 7 متطرفين قتلوا أجانب في بنغلاديش

2019/11/27 | 16:22

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قضت محكمة في بنغلاديش اليوم الأربعاء، بإعدام 7 متطرفين لعلاقتهم بالهجوم الدامي على مقهى في دكا عام 2016 كان

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