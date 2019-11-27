2019/11/27 | 16:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

علقت الفنانة الإماراتية أحلام على احتمال تدخل الفنانة الكويتية نوال في ما يتعلق بالخلاف بينها وبين الفنانة السورية أصالة.

وقالت في حديث إلى برنامج Trending الذي يعرض على شاشة MBC4 إن أفضل ما قالته نوال هو أنها لا تتدخل في هذا الأمر.

وعن إمكانية حدوث تلك المصالحة قالت عن أصالة: “أنا بالنسبة لي هذه الإنسانة انتهت”.



وأضاف: “بالنسبة لي C’est Tout” أي هذا كل شيء.

وتابعت أنها أخذت هذه المرة قرارها وأنها تشعر بالامتنان بسبب إجابة نوال على سؤال طرح عليها في وقت سابق في هذا الشأن.

وقالت: الله يسهل عل جميع.



أنا بدي أعيش لفني وجمهوري” رافضة الدخول في “مهاترات” مع أي أحد.



وأشارت إلى أنها ترغب في وضع حد لهذا الموضوع معلنة أنها لا تقبل التدخل في أي علاقة بينها وبين أي شخص وأن الموضوع انتهى بالنسبة إليها.



وأعربت عن رغبتها في بناء علاقة صداقة ما أشخاص يحبونها ولا يحقدون عليها.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو – أحلام تكشف موقفها من المصالحة بينها وبين أصالة… ماذا أعلنت؟) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو – أحلام تكشف موقفها من المصالحة بينها وبين أصالة… ماذا أعلنت؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).