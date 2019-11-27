2019/11/27 | 16:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اكد دلشاد شهاب مستشار رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، أن الاحزاب الكوردستانية تؤيد جميعها تنظيم وزارة البيشمركة.وقال شهاب في مؤتمر صحفي عقب اجتماع بين بارزاني والحزب الديمقراطي الكوردستاني، انه تم التطرق في الاجتماع للمباحثات الجارية بين بغداد والاقليم، وموضوعة تعديل الدستور العراقي، وتنظيم موقف ممثلي الكورد في بغداد.وقال شهاب انه تم المضي بمشروع رئاسة الاقليم لتنظيم قوات البيشمركة، يلاقي دعم جميع الاطراف.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئاسة الاقليم: تنظيم البيشمركة مدعوم من الجميع ويجب توحيد الموقف الكوردي ببغداد) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئاسة الاقليم: تنظيم البيشمركة مدعوم من الجميع ويجب توحيد الموقف الكوردي ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).