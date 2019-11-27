احتجاجات تشبه “المعركة” شارع الرشيد.. “السحل” يعود إلى الذاكرة العراقية

2019/11/27 | 16:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد ـ الحل العراق عندما سعى العراقيون الساخطون، إلى الاستقلال عن الاحتلال #البريطاني عام 1920، كان شارع الرشيد، الأكثر شهرة في #بغداد، مسرحاً لثورتهم، بحسب تقرير لـ”أسوشيتد برس”.وبحسب التقرير، […]

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