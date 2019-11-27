أردوغان يقدم نصيحة لعبد المهدي والأخير يشرح أوضاع التظاهرات ويتحدث عن “التمييز”

2019/11/27 | 16:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي، اليوم الاربعاء، تفاصيل المكالمة الهاتفية بين الاخير والرئيس التركي رجب طيب أردوغان.وطبقا لبيان مكتب عبد المهدي الذي ورد لـ”يس عراق”، فأن” رئيس الوزراء تلقى اليوم اتصالا هاتفيا من الرئيس التركي رجب طيب اردوغان، لبحث العلاقات بين البلدين والشعبين الجارين والتعاون في الملفات المشتركة وفي […]

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