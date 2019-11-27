مصدر حكومي ينفي لبغداد اليوم تعيين حاكمين عسكريين في ذي قار وواسط

2019/11/27 | 16:28

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بغداد اليوم – بغداد

نفى مصدر حكومي، الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019، تعيين حاكمين عسكريين في محافظتي ذي قار وواسط.

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