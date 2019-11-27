2019/11/27 | 16:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مواطن يعبر المدن بدراجة لزيارة ضريح فقيد الامة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع pukmedia الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع pukmedia.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مواطن يعبر المدن بدراجة لزيارة ضريح فقيد الامة) نشر أولاً على موقع (pukmedia) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مواطن يعبر المدن بدراجة لزيارة ضريح فقيد الامة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (pukmedia).