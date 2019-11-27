بالفيديو.. عناصر الشغب في مواجهة المتظاهرين وسط كربلاء

2019/11/27 | 16:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقل نشطاء على مواقع التواصل ،مقطعا فيديويا يظهر هروب عناصر قوات الشغب من جموع المتظاهرين في محافظة كربلاء ، ما اضطرهم الى الانسحاب بسرعة نحو مواقعهم .

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