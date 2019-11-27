2019/11/27 | 16:34

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النائب الأول لمحافظ ديالى يتسلم مهام ادارة الشؤون المالية والإدار

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النائب الأول لمحافظ ديالى يتسلم مهام ادارة الشؤون المالية والإدارية لمجلس المحافظة

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