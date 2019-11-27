إيران تستعد لمناورات بحرية مع روسيا والصين بالمحيط الهندي

2019/11/27 | 16:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ الغد برس:أعلن قائد القوات البحرية الإيرانية حسين خانزادي، اليوم الأربعاء، إجراء قريبا مناورات عسكرية مشتركة مع القوات البحرية الروسية والصينية في بحر عمان شمال المحيط الهندي.

وكشف خانزادي، خلال مؤتمر صحفي عقده في طهران، بمناسبة "عيد القوات البحرية"، انتهاء التجهيزات الأولية الخاصة بالمناورة العسكرية التي تجري تقريبا مع روسيا والصين، على حد تعبيره.وأشار خانزادي أن الولايات المتحدة لا تشكل أي تهديد مباشر على إيران بالمنطقة في الوقت الرهن، وأنها المسؤولة عن ارتفاع معدل انعدام الأمن من خلال العناصر التي تحركهم.وقال: "إذا أخطأ الأمريكان بحق إيران، فسوف يتلقون الجواب المناسب من القوات المسلحة الإيرانية".وكشف عن أنهم أرسالوا "64 سفينة حربية إلى المياه الدولية حتى اليوم، لحماية السفن الإيرانية في البحر الأحمر وقناة السويس".وكان خانزادي، أشار في تصريح صحفي في نيسان الماضي، إلى أن بلاده ستجري مناورات عسكرية ثلاثية مع روسيا والصين، دون تحديد موعد.

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