2019/11/27 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قاسم يخطف الأضواء ومستوى مميز لجلال المدرّب يستخدم سلاح البدلاء ويقتل المهمة الصعبة الناصرية – باسم الركابي احتفل الشعب العراقي من أقصاه إلى أقصاه بفوز المنتخب الوطني المثير على شقيقه القطري بهدفي محمد قاسم فيما سجل لقطر عبد العزيز في افتتاح بطولة خليجي 24 بكرة القدم في الدوحة أمس الأول ليدعم اماله في التأهل للدور […]

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