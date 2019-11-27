2019/11/27 | 16:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في المرمى أصلاء بالفعل – عبد الحكيم مصطفى الملحمة الكروية التي سطرها نجوم منتخب العراق الوطني لكرة القدم في افتتاح بطولة كاس الخليج العربي الرابعة والعشرين امام المنافس القطري ستبقى طويلا في ذاكرة المتيمين بعشق كرة العراق.نعم وصف الفوز على منتخب قطر بطل اسيا في افتتاح بطولة (ودية) بالملحمة الكروية فيها مبالغة ولكن الاداء […]

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