2019/11/27 | 16:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فتح جميع جسور الناصرية أمام حركة المركبات ماعدا جسر الزيتون هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 16:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

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