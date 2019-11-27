2019/11/27 | 16:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محافظ بغداد يوقع الأوامر الديوانية لتحويل اكثر من 5 آلاف أجر يومي إلى عقود هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة الانباء العراقية الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 16:43.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة الانباء العراقية.

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