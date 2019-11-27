2019/11/27 | 16:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #أفنان_القاسم نظرة متأملة إلى ما يدور في ساحات بيروت وبغداد والجزائر تجعلنا نفهم أن الحريات في زمن العولمة هي جوهر الأشياء أكثر مما كانت عليه في أي زمن آخر، وأن وراء الحريات هناك وعي المطالب، وليس مطالب الوعي، مطالب الوعي ستدخلنا في متاهات طبقية لم يعد لها وجود بما أن الطبقات أمام صحن الحمص تمحي، التذوق واحد لدى كل الشرائح شعبية وغيرها، وكذلك الصراخ واحد من أجل تحقيق غير مطلب الأكل باقي المطالب، لا توجد هنا هست......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#أفنان القاسم - الجماهير تحب المملكة 1) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#أفنان القاسم - الجماهير تحب المملكة 1) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).