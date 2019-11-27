بالفيديو – خالد زكي يفجّر مفاجأ عن قصة حب مع ميرفت أمين

2019/11/27 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

استضاف برنامج “الستات ما يعرفوش يكدبوا” الذي يعرض عبر قناة cbc، الفنان الكبير خالد زكي، الذي تحدث عن فترة حبه للفنانة ميرفت أمين.

قال زكي إنه كان مثل شباب جيله بعد عرض فيلم “أبي فوق الشجرة”؛ وظهور ميرفت أمين فيه، تعلق بها وأصبح يحبها كثيراً.

وأوضح أنه شاهد الفيلم 12 مرة وكان يترك المدرسة ليشاهده في شاشات السينما، وأنه بمرور الوقت نضج وكبر وعرف أنه حب من طرف واحد، بدأ يستوعب الأمر وينظر له بشكل مختلف.

وأكد خالد زكي أن الإنسان يشعر بالنضج ويفهم كل الأمور بعد مرور الوقت وعندما يلتقي بالحب الصادق، وهو ما حدث معه إذ كانت زوجته الحب الكبير في حياته.

يذكر أن آخر أعمال خالد زكي كان مسلسل “ولاد تسعة”، وشارك في بطولته نيكول سابا وخالد سليم.

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