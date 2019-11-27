2019/11/27 | 16:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شبكة "رووداو" نقلا عن مصدر أمني إن أحد وجهاء العشائر قتل مساء امس الثلاثاء على يد مسلحين مجهولين في محافظة البصرة، أقصى جنوبي العراق....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصورة/مسلحون يقتلون أحد وجهاء العشائر في البصرة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالصورة/مسلحون يقتلون أحد وجهاء العشائر في البصرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).