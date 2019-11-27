اكتشف سرطان الرئة بعلامات في اليدين!

2019/11/27 | 16:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

يعد سرطان الرئة أحد أكثر أنواع السرطان شيوعا وخطورة، ويؤثر اكتشاف علامات المرض مبكرا بشكل كبير على فرص المريض

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