مفاجأة بسمة بوسيل وموقف زوجها تامر حسني

2019/11/27 | 16:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ذكرت مصادر صحافية أن النجم تامر حسني يدعم زوجته المطربة المعتزلة بسمة بوسيل للعمل كمخرجة، إذ حرص على أن تدرس الإخراج على يد خبراء السينما والموسيقى في لندن، وذلك من أجل تأهيلها لتصبح إحدى المخرجات السيدات في مصر، وأكد مصدر مقرب من تامر حسني أن بسمة ظلت تدرس لمدة ثلاث سنوات الإخراج وتعلمت حتى حصلت على عدة شهادات تقدير للعمل كمخرجة.

المعروف أن تامر حسني يحرص دائماً على اكتشاف المواهب، حيث فتح الفرصة أمام العديد من المواهب في بدايتها مثل الفنان الشاب إسلام جمال، الذي اكتشفه بمحض الصدفة في فيلم “نور عيني”، حيث كان جسد في الفيلم دور شقيقه الأصغر، كذلك المخرج محمد سامي الذي أسند له مهمة إخراج مسلسل “آدم” عندما كان مخرجاً للكليبات في بدايته، حتى أصبح من أهم مخرجي الدراما والسينما، وكذلك الفنانة علياء صبحي وقدم معها أغنية “اطمن” ولاقت نجاحا كبيرا وقتها، وغيرهم من النجوم، حتى وصل دعمه للمواهب بزوجته بسمة بوسيل، إذ تستعد لإخراج أول أغنية مصورة للمطربة علياء بعنوان “روّق علينا”، من كلمات وألحان عزيز الشافعي توزيع جلال الحمداوي، ومن المقرر طرحها الشهر المقبل، كما تخرج بعض أعمال زوجها تامر حسني والأصدقاء المقربين منهم.

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