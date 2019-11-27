مجلس وزراء كوردستان يتخذ عدة قرارات منها تخص المفاوضات مع بغداد

2019/11/27 | 16:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ عقد مجلس وزراء إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، جلسته الاعتيادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني وبحضور نائبه قوباد طالباني.

وفي مستهل الاجتماع، سلط رئيس الوزراء الضوء على الزيارة التي أجراها نائب الرئيس الأمريكي إلى اربيل والتي أظهرت الدور المهم الذي يلعبه إقليم كوردستان في المنطقة.

وجرت مناقشة نتائج الاجتماعات التي عقدها وفد حكومة إقليم كوردستان في بغداد، بعد أن عرض أعضاء الوفد تقريراً مفصلاً إزاء مستجدات التفاوض والتي جاءت بإشراف وتوجيه مباشر من رئيس الوزراء.

وثمن مجلس الوزراء التقدم المحرز في المحادثات حيال مشروع الموازنة الذي لا يزال في طور الإعداد من قبل وزارة المالية العراقية، كما أكد استعداده لتنفيذ ما على إقليم كوردستان من التزامات مقابل تأمين حقوقه ومستحقاته المالية خدمة للمصلحة العامة المشتركة للجانبين، وتقرر أن يبدأ وفد إقليم كوردستان بزيارة أخرى إلى بغداد مطلع الأسبوع المقبل.

وفي فقرة أخرى من الاجتماع، قدم وزير المالية والاقتصاد آوات شيخ جناب تقريراً بشأن آلية تنفيذ قرار مجلس الوزراء القاضي بإعادة الواردات كافة إلى وزارة الداخلية وإنفاقها حسب مقتضيات الحاجة سعياً لتسهيل عمل الوزارات ومشاريعها في إطار الخصوصيات والصلاحيات.

إلى ذلك، تحدث وزير البلديات والسياحة ساسان عوني عن مشروع عدادات المياه في المنازل، وأشار إلى أن الحكومة تنفق 840 مليون دينار يومياً لتحلية 2.1 مليون متر مكعب من مياه الشرب يومياً، وعبّر عن أسفه لوجود هدر يبلغ 850 ألف متر مكعب من المياه بخسائر يومية تقدر بـ340 مليون دينار وبمعدل سنوي يتجاوز 124 مليار دينار وبما يتسبب بفقدان 40 ميغاواط من الطاقة الكهربائية يومياً.

هذا وأبدى مجلس الوزراء دعمه لاستمرار العمل بمشروع نصب عداد مياه لكل منزل، ودعا المواطنين إلى تحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على المياه كثروة وطنية ووضع حد لهدرها لما لذلك من تكاليف كبيرة تتحملها الحكومة.

وفي ختام الاجتماع، عرض وزير الكهرباء كمال محمد صالح توضيحات وافية ومفصلة بالمعلومات حول أسباب خفض ساعات تجهيز المواطنين بالكهرباء من المنظومة الوطنية التي تواجه ضغطاً بسبب التجاوزات والطلب المتزايد مع انخفاض درجات الحرارة في الشتاء، وبهذا الصدد قرر مجلس الوزراء مناقشة هذا الموضوع بإسهاب في اجتماعه الاعتيادي المقبل.

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