2019/11/27 | 16:58

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زيباري يباشر مهامه مسؤولاً للمكتب العسكري برئاسة اقليم كردستان

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بغداد اليوم- بغداد

وجه وزير الاتصالات نعيم ثجيل، الأربعاء، بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمنح موظفي الوزارة امتيازات تتعلق بالسكن وقروض البناء ومنحهم نسبة أرباح من شركات الوزارة.

وقال بيان للوزارة تلقته (بغداد اليوم)، "ان الوزير اوعز بتشكيل لجنة

بغداد اليوم _ كردستان

ناقش مجلس وزراء إقليم كردستان، اليوم الأربعاء، زيارة نائب الرئيس الأميركي إلى أربيل، فضلاً عن مناقشة تقرير حول ملف موازنة العام المقبل 2020.

وذكر اعلام مجلس وزراء كردستان، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه، أن "مجلس

بغداد اليوم – بغداد

نفى مصدر حكومي، الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019، تعيين حاكمين عسكريين في محافظتي ذي قار وواسط.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الاخبار التي تم تداولها بخصوص تعيين حاكمين عسكريين في محافظتي ذي قار وواسط، غير صح

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