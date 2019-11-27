2019/11/27 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شوارع ومدارس مصرية بإسم عبد السلام عارف – محسن حسين حين كنت مديرا لمكتب وكالة الانباء العراقية في القاهرة من 1972 الى 1976 لاحظت ان واحدا من اهم شوارع وسط القاهرة يحمل اسم الرئيس عبد السلام عارف.وقال لي اصدقاء مصريون ان تسمية الشارع باسم عبد السلام عارف كان في عهد الرئيس جمال عبد الناصر […]

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