2019/11/27 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحكمة: نتعامل بموضوعية بشأن التحقيق مع ملا طلال النزاهة توضّح تفاصيل توقيف عضوين في مجلس النواب بغداد – رحيم الشمري أوضحت الهيأة تفاصيل قراري التوقيف المُنفَّذين بحقِّ عضوي مجلس النُّوَّاب الحاليَّينِ محافظي بابل وصلاح الدين السابقين، مُبيِّنةً أنَّ (المحكمة المركزية لمكافحة الفساد قرَّرت توقيفهما).واشارت دائرة التحقيقات في الهيئة إلى (أنَّ قراري التوقيف الصادرين بحقِّهما […]

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