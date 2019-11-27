2019/11/27 | 17:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيئول تمنح بغداد وأربيل 10ملايين دولار محافظ النجف يصدر قرارات إصلاحية جديدة النجف – سعدون الجابري اصدر محافظ النجف لؤي الياسري قرارات إصلاحية جديدة تخص ابناء المحافظة وتلزم رؤساء الدوائر كافة بتقديم أفضل الخدمات، وايضاً الزامهم وتقديم كشوفاتهم بأسرع وقت ، تقييم ادائهم بأعمالهم للنهوض بالأعمال الجديدة الموكلة لهم ، وقال بيان أمس ان المحافظ […]

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