2019/11/27 | 17:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف النائب السابق عن محافظة نينوى محمد العبد ربه، عن عصابات نصب وسرقة، تدعي انتماءها للحشد الشعبي، تنفذ عمليات احتيال وسرقة داخل المحافظة.

وقال محمد العبد ربه في تصريح، إن عصابات مجهولة تعمل داخل محافظة نينوى وتتمتع بقدرات مالية بفعل عمليات نصب وسرقة وابتزاز داخل المحافظة، مضيفا أن جهات مسلحة، تدعي انتماءها للحشد الشعبي، تقوم بمثل تلك العمليات.

واكد العبد ربه أن أمن الحشد والاستخبارات مطالبون بمتابعة ما يجري وفتح تحقيقات بشأن تلك الأعمال المشبوهة في نينوى، محملا الحكومتين المحلية والاتحادية مسؤولية ما يحدث في المحافظة، داعيا المواطنين إلى الإبلاغ عن تلك العمليات.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العبد ربه: عصابات نصب وسرقة تدعي انتماءها للحشد الشعبي تنفذ عمليات احتيال وسرقة) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العبد ربه: عصابات نصب وسرقة تدعي انتماءها للحشد الشعبي تنفذ عمليات احتيال وسرقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).