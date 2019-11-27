الأسد يتحدى واشنطن ويعلن الحرب على قسد والأمريكان

2019/11/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- وكالات

أعلنت الحكومة السورية رسميا أنها بدأت بقصفت وتدمير خطوط ومراكز تكرير وصهاريج النفط الذي تهربه ميليشيات قسد إلى أربيل وجرابلس، وقالت أنه من

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