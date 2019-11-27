2019/11/27 | 17:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مكتب عبد المهدي ينفي تعيين قادة عسكريين لمحافظات واسط وذي قار وكربلاء هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/11/27 | 17:25.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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