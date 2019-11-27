وزير الدفاع يبحث مع رئيس هيأة الأركان الأميركية التعاون في مجال التدريب والتسليح

2019/11/27 | 17:29

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بغداد اليوم - بغداد

بحث وزير الدفاع نجاح الشمري، الاربعاء 27 تشرين الثاني 2019، مع رئيس هيأة الأركان الأميركية التعاو...





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