المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين تدين غلق وسائل الاعلام وتطالب بتحرك عاجل لوقف الاجراءات

2019/11/27 | 17:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

دانت المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين، اليوم الاربعاء، اجراءات غلق وسائل الاعلام، فيما بينت ان تقييد الحريات الصحفية هو انتهاك للدستور مطالبة بتحرك عاجل لإيقاف هذه الاجراءات.

وقالت المبادرة في بيان صحفي تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين، تدين الإجراءات الحكومية غير الدستورية، والقاضية بإغلاق مجموعة من وسائل الاعلام، بحجة عدم التزامها بمعايير وإجراءات هيئة الاعلام والاتصالات، التي اعترض عليها حشد كبير من الصحفيين والعاملين في قطاع الاعلام في فترات سابقة بسبب عدم وضوحها واحتمالات التأويل فيها".

واضافت ان "قرارات الاغلاق جاءت نتيجة استمرار نقل تلك وسائل الاعلام للاحتجاجات في ساحة التحرير وغيرها من ساحات الاحتجاج في المحافظات، وكانت تمارس دورها في نقل الحقائق وايصال أصوات المنتفضين الى الجمهور العراقي والعالمي".

وبينت ان "تقييد الحريات الصحفية انتهاك واضح لحرية التعبير التي كفلها الدستور العراقي في المادة (٣٨) فضلا عن جملة من المعاهدات والمواثيق الدولية التي كفلت حرية التعبير والصحافة".

ولفتت الى ان "الحكومة العراقية مطالبة بإلغاء أوامر الاغلاق فورا، والمباشرة بحماية الصحفيين ومؤسساتهم الإعلامية لكي يقوموا بأداء مهماتهم في نقل هموم العراقيين وانتفاضتهم.



والابتعاد عن جميع الإجراءات التعسفية من اغلاق خدمة الانترنيت، وترهيب الصحفيين ومؤسساتهم واغلاها".

واكدت "كما تطالب المبادرة لجنة الثقافة والاعلام البرلمانية، بالتحرك بشكل عاجل لإيقاف هذه الإجراءات والسعي الى استجواب من يمارس هذه الممارسات غير الدستورية لكي ينال جزاءه".

واشارت الى ان "الاصرار على هكذا اجراءات تعسفية تنال من حرية التعبير والاعلام يضع الحكومة العراقية في موقف النقد والمساءلة الدولية التي تجلت اثناء مناقشة تقرير الاستعراض الدوري الشامل الخاص بالعراق في مجلس حقوق الانسان للامم المتحدة".

من الجدير بالذكر ان المبادرة الوطنية لدعم انتفاضة تشرين تتكون من عدد من النقابات المهنية والعمالية، ومنظمات المجتمع المدني.

وحمل البيان توقيع المؤسسات التالية: النقابة الوطنية للصحفيين، الاتحاد العام لنقابات عمال العراق، شبكة النساء العراقيات، المنتدى الاجتماعي العراقي، جمعية الامل العراقية، مركز المعلومة للبحث والتطوير، جمعية المواطنة لحقوق الإنسان، منظمة تموز للتنمية الاجتماعية، منظمة الغد للحوار والتنمية، مؤسسة نما للتدريب الإعلامي، منظمة برج بابل، منظمة رياضة ضد العنف، جمعية حماة نهر دجلة، منظمة شاقوفيان للتنمية والثقافة، مبادرة التضامن مع المجتمع المدني العراقي، المركز المدني للدراسات والاصلاح والقانون،

المركز العراقي للثقافة العمالية، رابطة المرأة العراقية، منظمة النجدة الشعبية، اتحاد الشبيبة الديمقراطي العراقي، مؤسسة الحق لحقوق الأنسان، منظمة لأجلها، تجمع النساء المدنيات، نقابة ذوي المهن الهندسية الفنية، المجلس العراقي للسلم والتضامن، منظمة تعايش للتنمية والاغاثة وشبكة اجيال السلام.

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