مكتب رئيس الوزراء ينفي تعيين أي حاكم عسكري في أية محافظة

2019/11/27 | 17:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

نفى المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الأربعاء، تعيين أي حاكم عسكري في أية محافظة، كما أشيع في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام.

وذكرت المتحدثة الرسمية للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء الدكتورة عاصفة موسى في تصريح صحفي تابعته "الغد برس"، أنه " لا صحة لتعيين أي حاكم عسكري في أي محافظة".

وأضافت أنه "لا صحة أيضاً للأسماء أو المناصب المتداولة من قبل بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

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