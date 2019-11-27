بالصور.. من امريكا: اطلاق تحدي “علبة الصودا العراقية” ودعوة للعفو الدولية و”رايتس ووتش”

2019/11/27 | 17:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اطلق الناشط الاميركي، جون فيلسون، الأربعاء، تحدي “علبة الصودا العراقية” لنصرة المتظاهرين، داعيا منظمة العفو الدولية و”هيومن رايتس ووتش” للمشاركة في التحدي.وقال فيلسون في حسابه بمنصة”تويتر”، ان “قنابل الغاز المسيل لدموع هي الطريقة المفضلة الجديدة للتصدي للمتظاهرين المدنيين في العراق”، مضيفا “تخيل ان تضربك رصاصة بحجم علبة الصودا..!”.وتابع “اذا احببت ان ترى قوة […]

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